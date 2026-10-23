"Ahí no era na' bullying": Leo Rey lanzó indirecta a Alexítico con antiguo registro

La polémica entre Leo Rey y Alexítico sumó un nuevo capítulo luego de que el exvocalista de La Noche compartiera una antigua fotografía de su excompañero, en medio de la acción judicial que enfrenta por sus dichos durante las Fiestas Patrias.

El conflicto se originó durante la presentación del cantante en las fondas del Parque O'Higgins, cuando lanzó la frase: "Chúpalo Alexítico (sic)" contra el líder de la agrupación, que se viralizó en redes sociales y provocó diversas reacciones.

Tras el episodio, Alexítico presentó una querella contra el artista por el delito de injurias graves con publicidad, luego de cuestionar públicamente los dichos de quien fuera su compañero en la agrupación tropical.

Leo Rey compartió antiguo registro de Alexítico

A través de sus historias de Instagram, Leo Rey mostró un antiguo recorte del diario La Cuarta en el que aparece junto a su examigo, quien realiza un gesto que el cantante vinculó con la controversia actual.

"Estaba aquí yo, revisando unos recuerdos que tengo, cuando de repente me encuentro con esto", comentó el intérprete de "Mortal Kumbiat" al mostrar la publicación.

Luego, lanzó una indirecta al músico: "Ah, pero ahí no era na' bullying, ¿ah? Ahí había que quedarse calladito nomás, cáchenlo bien".

Junto a la imagen, Rey escribió "Solo fue la devuelta", en alusión a la frase por la que fue demandado.

La audiencia judicial quedó fijada para el próximo 10 de noviembre, instancia en que se buscará inicialmente un posible acuerdo entre las partes.