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Tópicos: Magazine | Personajes

"Ahora somos tres": Christell anuncia que será madre por primera vez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante compartió un tierno posteo para confirmar su embarazo.
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La cantante Christell Rodríguez anunció que se convertirá en madre junto a su esposo, Roberto Parra. 

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Dubidubidu" confirmó que está a la espera de su primer hijo. 

"Y bueno... ahora somos 3", escribió en la publicación, donde aparece mostrando una ecografía y unos pequeños zapatos de lana. 

Y agregó: "Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas". 

El posteo de la artista, que lleva más de 110 mil "me gusta", se llenó de mensajes hacia la pareja, incluyendo a figuras como Carla Jara, Michelle Carvalho y Dani Castro. 

Asimismo, María José Quintanilla, Leticia Zamorano y Rodrigo Díaz, excompañeros de Rodríguez en el extinto programa "Rojo", se unieron a las felicitaciones. 

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