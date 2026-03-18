"Ahora somos tres": Christell anuncia que será madre por primera vez

La cantante Christell Rodríguez anunció que se convertirá en madre junto a su esposo, Roberto Parra.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Dubidubidu" confirmó que está a la espera de su primer hijo.

"Y bueno... ahora somos 3", escribió en la publicación, donde aparece mostrando una ecografía y unos pequeños zapatos de lana.

Y agregó: "Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas".

El posteo de la artista, que lleva más de 110 mil "me gusta", se llenó de mensajes hacia la pareja, incluyendo a figuras como Carla Jara, Michelle Carvalho y Dani Castro.

Asimismo, María José Quintanilla, Leticia Zamorano y Rodrigo Díaz, excompañeros de Rodríguez en el extinto programa "Rojo", se unieron a las felicitaciones.