"Ahora somos tres": Christell anuncia que será madre por primera vez
La cantante compartió un tierno posteo para confirmar su embarazo.
La cantante compartió un tierno posteo para confirmar su embarazo.
La cantante Christell Rodríguez anunció que se convertirá en madre junto a su esposo, Roberto Parra.
A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Dubidubidu" confirmó que está a la espera de su primer hijo.
"Y bueno... ahora somos 3", escribió en la publicación, donde aparece mostrando una ecografía y unos pequeños zapatos de lana.
Y agregó: "Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas".
El posteo de la artista, que lleva más de 110 mil "me gusta", se llenó de mensajes hacia la pareja, incluyendo a figuras como Carla Jara, Michelle Carvalho y Dani Castro.
Asimismo, María José Quintanilla, Leticia Zamorano y Rodrigo Díaz, excompañeros de Rodríguez en el extinto programa "Rojo", se unieron a las felicitaciones.