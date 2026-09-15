Al estilo de Georgina Rodríguez: Wanda Nara tendrá su propio docu-reality

La conductora argentina Wanda Nara tendrá su propio docu-reality tras firmar un acuerdo con Disney+.

En un tono íntimo y revelador, la empresaria abrirá las puertas de su casa para mostrar facetas nunca antes vistas, como su rol de madre, figura mediática y mujer de negocios.

En tanto, la producción -cuyo rodaje iniciará durante los próximos meses- será grabada en Italia, Argentina y Uruguay, recorriendo así la vida de la trasandina dsde sus inicios hasta convertirse en una de las figuras más destacadas de los medios y el espectáculo.

Además, Nara promete dar una mirada íntima y reveladora sobre su vida, brindando acceso inédito a su entorno más cercano y permitiendo descubrir aspectos poco conocidos de una mujer que, pese a vivir constantemente bajo la mirada pública, aún guarda facetas desconocidas para la audiencia.

En este contexto, se espera que dé detalles sobre su quiebre sentimental con Mauro Icardi, la polémica con la China Suárez, entre otros aspectos de su vida.