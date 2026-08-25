Alfredo Castro: "Hay un olor, una estética de este Gobierno que me remite a la dictadura"

El actor y director de teatro Alfredo Castro lanzó un duro cuestionamiento contra el Gobierno de José Antonio Kast por los profundos recortes presupuestarios en el sector cultural, además de acusar "censura" en las modificaciones para postular a los Fondos Cultura.

"Es la impronta de este Gobierno. O sea, nunca hay una explicación", aseguró el actor de "Catedrales" en conversación con CNN Chile respecto a la ausencia de una justificación clara por parte del Ejecutivo para disminuir los recursos.

Castro reflexionó que "yo que viví toda mi adolescencia, mi juventud en dictadura, me ha sido muy difícil vivir esta época, este momento, estos meses, porque hay un olor, hay un recuerdo, una manera, una estética de este Gobierno que me remite absolutamente a la dictadura".

"Por ejemplo, ellos están imponiendo ahora en los Fondos de Cultura censura, directamente", cargó el intérprete nacional, dando cuenta de que "hay una ley, la ley cinematográfica de mayores de 14, 18, en aquella época 21, y ahora se está aplicando a los fondos concursables, nada que tenga violencia ni pornografía. Son cosas que hay que conversar, qué se entiende por pornografía… en la creación es muy difícil si tú estás escribiendo una novela y en el capítulo cuarto hay un crimen, ¿qué vas a decir? ¿No lo hago porque es muy crudo y me van a quitar los fondos? Haciendo una obra también, o sea, Shakespeare no se podría hacer, ¡"Julio César" olvídate!".

Castro dijo estar "muy impresionado de cómo ellos están gobernando", aunque también apuntó a la deuda en Cultura que dejó el Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026).

"Terrible, pero francamente nuestro gremio, que ha sido siempre muy maltratado por todos los Gobiernos, por todas las políticas económicas, nos ha costado muchísimo llegar a ser considerados trabajadores, incluso eso… esto es un golpe durísimo, muy fuerte", aseveró.

Castro hizo ver que desde la entidad CinemaChile hay "preocupación" por la disminución de los fondos, "cada vez son menos los fondos que se dan".

"Para que la gente entienda, una película cuesta un millón de dólares por lo bajo y se están entregando 300 millones (de pesos), que son para trabajar. Estamos golpeados, estamos super golpeados", sentenció.