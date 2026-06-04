Daniel Muñoz por los recortes: "A la derecha no le interesa la cultura"

El actor Daniel Muñoz conversó con Cooperativa sobre su último estreno cinematográfico, "Mil pedazos", oportunidad en la que expresó sus críticas al Gobierno de José Antonio Kast por los recortes presupuestarios en Culturas y, de paso, lamentó que en la Administración de Gabriel Boric "pecaran de ingenuos" por no cimentar las transformaciones y mejoras necesarias para el sector.

"La gran falencia del Gobierno anterior fue dejar todo para el último momento", aseguró el artista, sosteniendo que "pecaron de ingenuos" porque, "con sus muy buenas intenciones y gran honradez, cometieron el pecado de no cimentar bien todo lo que era el proceso cultural. Y eso, ahora con este Gobierno (de Kast), pasó la cuenta".

El intérprete, que protagoniza la película inspirada libremente en el "Ermitaño de Las Chilcas", apuntó a los fuertes recortes presupuestarios del Gobierno en Culturas, donde el ministro Francisco Undurraga propuso reducir un 10% del presupuesto, en vez del 3% recomendado por Hacienda.

"Lo decían varias colegas, lo dicen varios colegas, e internacionalmente se dice: a la derecha no le interesa el arte y, por consiguiente, no le interesa la cultura", cuestionó Muñoz.

Incluso, reflexionó que, "si hablamos de cultura de derecha, es algo muy puntual, con intereses creados, principalmente ideológicos, pero la cultura es algo tan amplio, es lo que nos define como país en nuestro ADN frente a otras culturas. Chile es tal o cual cosa gracias a su cultura y el arte, en este caso el audiovisual, somos parte".

Sergio Castro-San Martín: "Sí vale la pena invertir en cultura"

Muñoz estelariza el largometraje dirigido por Sergio Castro-San Martín ("La Jauría"), el cual sigue a "Miguel" (Muñoz), "Isabel" (Paola Giannini) y su hija "Emilia" (Emilia Rodríguez) en unas vacaciones familiares junto a su perra "Eve", hasta que un accidente en medio del desierto cambia radicalmente sus vidas.

El cineasta, quien también dirigió "La mujer de barro" y "El Negro", se sumó a los cuestionamientos del actor y defendió que "la cultura, además, es como un arma muy poderosa y el cine es un arma muy poderosa también para poder hablar de la ideología de países".

"Da la sensación de que eso a la derecha le asusta mucho, porque la gente empieza a enterarse, porque se empieza a educar, porque empieza a conocer otras realidades y, de alguna forma, lo que quería agregar a lo que dice Dani es que, para hablar en términos también del Gobierno actual, el cine sí genera economía y es una industria que genera mucho trabajo, hace mover las regiones", defendió, recalcando que "el cine sí aporta al producto interno bruto de un país".

Castro-San Martín hizo un llamado a la actual Administración del Presidente Kast a que "sí vale la pena invertir en cultura" porque al país "lo ayuda a crecer".

Muñoz complementó que los países que potencian su cine, desde EE.UU. a China, "son países a un nivel de desarrollo gigantesco y es porque potencian su cultura".

"Pensar que la cultura es un medio de entretenimiento es una falta de cerebro y de espíritu emprendedor a niveles ya asquerosos y eso es lo que, creo yo, detecto en la postura de este Gobierno", sentenció el reconocido artista.

"Mil pedazos" se estrenó este jueves 4 de junio en los cines chilenos.