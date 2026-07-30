Fuertes recortes y nuevas modalidades: Confirman cambios para Fondos Cultura 2027

Polémica ha causado el anuncio de importantes cambios para los Fondos Cultura 2027, con un "rediseño profundo" que trae fuertes recortes y nuevas modalidades.

"Como parte de nuestro plan de acción y ejes de gestión 2026-2030, hemos propuesto un rediseño profundo de los Fondos Cultura 2027, para asegurar que cada recurso tenga el mayor impacto posible. No se trata solo de cuánto se invierte, sino de cómo se distribuye mejor", aseguró el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

En el comunicado, el secretario de Estado sostuvo explicó que "el foco estará en proyectos de calidad y con mayor alcance, que lleguen a más personas y generen efectos concretos. Además, estamos fortaleciendo líneas que fomentan la innovación, con la incorporación de nuevas tecnologías en la creación artística".

Principales cambios

Los Fondos Cultura 2027 repartirán 41.405 millones de pesos entre todos los fondos concursables.

Esto da cuenta de que el presupuesto se redujo a la mitad con respecto al 2026, donde fue de 85.431 millones de pesos, como detalló el informe de Evolución Presupuesto 2022 – 2026 de la cartera emitido por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

Evolución Presupuesto 2022 – 2026 de la cartera emitido por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

Además, se incorporan nuevas líneas y modalidades como Barrios Creativos en Fondart Nacional, Culturas Tradicionales en Fondart Regional; Jóvenes Talentos en el Fondo de Artes Escénicas y en el Fondo de la Música y Fomento del Desarrollo Integral, también en el Fondo de la Música.

Junto con ello, se prioriza la alternancia en la selección, restringiendo la postulación para los responsables de proyectos que hayan sido seleccionados en ciertas líneas del concurso 2026. Estos no podrán postular a las mismas en 2027, a excepción de líneas como festivales.

También se establecen cuotas para fomentar la selección de proyectos que promuevan la creación de contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes, y que permitan centrar a las familias como público objetivo; además de incorporar nuevas tecnologías y narrativas en la creación y producción de contenidos, y la promoción de nuevos talentos.

Subsecretaría desmintió que la rebaja sea a más de la mitad de los recursos

Desde la Subsecretaría de las Culturas y las Artes salieron al paso de las críticas por la reducción del presupuesto, defendiendo que la convocatoria 2027 "contempla más de 41 mil millones para financiar proyectos culturales y artísticos, lo que representa una disminución de un 9 por ciento respecto a la edición 2026".

"Como institución desmentimos lo informado en relación a que la rebaja correspondería a más de la mitad de los recursos (50 por ciento)", señalaron en un comunicado, pese a las cifras del informe entregado por la misma institución al cierre del período 2022-2026.

La subsecretaría explicó que "la modernización de los Fondos Cultura es parte del Plan de Acción 2026-2030 del Gobierno en Cultura. Esta iniciativa tiene como objetivo hacer más justo, transparente y efectivo este sistema. Para ello, este 2027 se incorporan ajustes en algunas líneas y modalidades, lo que obedece a un rediseño que busca que los recursos públicos tengan mayor impacto, lleguen a más personas y respondan mejor a los desafíos actuales del desarrollo cultural".

Además, defendieron que "se incrementa la inversión en ámbitos prioritarios", como en la transferencia de conocimiento, la producción de largometrajes y el Fondart Regional, junto con crear "nuevas líneas de financiamiento para responder a desafíos que antes no estaban cubiertos".