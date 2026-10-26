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Tópicos: Magazine | Personajes

Allison Göhler desclasificó encuentro con Jaime Leyton tras críticas en pantalla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La semana pasada los meteorólogos tuvieron un cruce de declaraciones por un pronóstico.

Allison Göhler desclasificó encuentro con Jaime Leyton tras críticas en pantalla
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La meteoróloga Allison Göhler de Chilevisión desclasfició un reciente encuentro que tuvo con su colega Jaime Leyton de Mega tras las críticas que le realizó en TV.

La semana pasada Göhler hizo un llamado a "ser serios" a la hora de dar pronósticos, luego de que Leyton asegurara en su canal que hay probabilidades de lluvia en Navidad y Año Nuevo.

"Estamos hablando de un pronóstico a dos meses y eso es imposible saberlo", señaló la profesional de Chilevisión en ese momento. Si bien sus palabras no encontraron eco en Leyton, 

El encuentro entre Allison y don Jaime

Este lunes Allison Göhler reveló que, hace unos días, sostuvo una reunión presencial con Jaime Leyton y meteorólogos de otros canales a raíz de la próxima Teletón.

"Lo primero que hice cuando entra Jaime Leyton es que le digo que espero que no esté molesto con las cosas que han salido en la tele y me dice '¿que cosas?'", relató Göhler entre risas.

"Le digo que hay mala intención en mostrar conflictos donde no hay y me dice 'Ali, tranquila, tu sabes lo mucho que te quiero'. Me encanta don Jaime", agregó la meteoróloga.

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