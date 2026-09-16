Álvaro Ballero comparte íntima foto con su nueva pareja: "Entraste en mi corazón"

Tras su bulleado quiebre con Ludmila Ksenofontova, Álvaro Ballero compartió la primera imagen junto a su nueva pareja, confirmando públicamente el romance que ya había comenzado a mostrar en redes sociales.

Se trata de la veterinaria e influencer Valentina Schnitzer, de 35 años, quien cuenta con una comunidad de más de 200 mil seguidores en Instagram y ha desarrollado su carrera en torno al cuidado y bienestar animal, además de participar en televisión como especialista en esta área.

En el registro, ambos aparecen recostados sobre una cama, mientras Schnitzer toma a Ballero de la cabeza y el pelo y él sonríe a la cámara, una imagen que el exchico reality acompañó con una extensa declaración.

"Sé que no te gusta mucho esta fotografía, por estar sin polera jejejé, pero amor, lo que siento por ti es más importante que cómo luzco, ya entraste en mi corazón y nadie te sacará de aquí", escribió Ballero junto a la fotografía.

En el mismo mensaje, el empresario aseguró que su nueva pareja lo ha hecho "feliz como hace años no lo sentía (...) Me enseñaste en solo días a cuestionar mis pasos, desde papá hasta pareja, así seguiré, siendo todo lo que necesito y merezco. Gracias por llegar en un minuto tan quebrado y elegirme. Te amo".

El romance con la influencer se hizo público después de la separación de Ballero y Ksenofontova, quienes han tenido un polémico paso por "¿Volverías con tu ex? 2", reality en el que ambos participaron luego de su quiebre matrimonial.