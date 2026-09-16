Amanda Seyfried confirmó fin de su matrimonio con Thomas Sadoski
Se separaron luego de nueve años juntos.
Se comprometieron en 2016 y se casaron en una ceremonia íntima y discreta en marzo de 2017.
Se separaron luego de nueve años juntos.
Se comprometieron en 2016 y se casaron en una ceremonia íntima y discreta en marzo de 2017.
Los actores Amanda Seyfried, conocida por sus papeles en "Mamma Mia" o "The Housemaid", y Thomas Sadoski ("The Newsroom") se separaron tras nueve años de matrimonio.
Ambos confirmaron su ruptura en un comunicado conjunto difundido por PEOPLE, en el que señalaron que llevan separados "un tiempo" y que la decisión ha resultado ser la correcta para su familia. Tienen dos hijos en común.
"Llevamos separados un tiempo y ésta ha demostrado ser la decisión acertada para nosotros y para nuestra unidad familiar. Nos tendremos el uno al otro para siempre, y eso es algo BUENO", afirmaron Seyfried y Sadoski en su comunicado.
Seyfried, de 40 años, y Sadoski, de 50, se conocieron en 2015 mientras protagonizaban la obra "The Way We Get By", en el denominado "off Broadway" de Nueva York.
La pareja volvió a coincidir ese mismo año en el rodaje de "The Last Word", película en la que eran pareja en la ficción.
Se comprometieron en 2016 y se casaron en una ceremonia íntima y discreta en marzo de 2017.
"Nos escapamos para casarnos. Simplemente nos fuimos al campo con un oficiante; solo nosotros dos, e hicimos lo nuestro", contó Sadoski en aquel momento. "Fue precioso. Fue todo lo que debía ser. Éramos solo nosotros dos hablando el uno con el otro".
Apenas unos días después de su boda, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Nina. Más tarde, en septiembre de 2020, tuvieron un hijo, Thomas Jr.
A lo largo de los años, Seyfried y Sadoski han mantenido su vida familiar en privado, con un estilo de vida tranquilo que transcurría en una granja en el norte del estado de Nueva York, reveló PEOPLE.
La pareja también ha seguido apoyándose mutuamente tanto en el ámbito profesional como en público. Seyfried agradeció a Sadoski su apoyo durante su discurso de aceptación de los premios Emmy en 2022, tras ganar el galardón a la mejor actriz protagonista por la miniserie "The Dropout".