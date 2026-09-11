Américo contrademandó a Yamila Reyna por violencia intrafamiliar

El conflicto en tribunales entre Américo y Yamila Reyna sumó un nuevo capítulo, al conocerse que el músico contrademandó a la actriz por violencia intrafamiliar.

Se trata del más reciente episodio del bullado término de la pareja, luego de una infidelidad de Américo que marcó el final de la relación y la denuncia de Reyna al cantante por violencia intrafamiliar, a raíz de un incidente en particular ocurrido durante el verano pasado.

En su formalización, el músico quedó con prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, además de arraigo nacional en lo que dure la investigación.

La contrademanda

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien reveló en "Hay que decirlo", de Canal 13, que Américo reaccionó querellándose contra Reyna también por violencia intrafamiliar, en relación con el incidente sucedido en la Región del Maule en febrero pasado, donde pusieron fin a su relación por supuestos actos violentos.

Al ser una causa reservada, no se conocen más detalles de la demanda de Américo.

El programa consultó con Reyna sobre la acción presentada por su expareja, quien aseguró que es de hace más de tres meses: "Yo no puedo hablar de eso. Está hace mucho tiempo esa contrademanda, desde el inicio".

"Me contrademandó después de que lo demandé. No sé por qué me vienen a buscar a mí, eso no lo entiendo. Uno se manejará a su forma, si él cree que me tenía que demandar, está bien por él. Averigüen en qué estado está eso y se van a enterar de cuál es la verdad", aseveró la chica reality.