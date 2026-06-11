Yamila Reyna relata cómo fue la noche en la que Américo la agredió: "Tuvo una recaída"

La actriz Yamila Reyna reveló detalles de la noche en la que fue agredida por Américo, a quien denunció por violencia intrafamiliar el pasado febrero.

En el reality "¿Volverías con tu ex? 2" (Mega), la trasandina se sinceró con Ludmila Ksenofontova, recordando que le había consultado al cantante por sus problemas de adicción un tiempo atrás.

"Él me dijo que había tenido una época mala, como una época como todos que hemos tenido alguna época de nuestra vida donde nos lanzamos, al alcohol o las drogas (...) No le tomé más el peso que eso, porque él me dijo que era eso. Ahora yo me enteré de cómo eran las cosas", contextualizó.

Respecto al violento episodio, la comediante relató: "Él tuvo una recaída el viernes a la noche, estando en Iquique. Empezó a ser violento por teléfono, buscó una excusa para empezar a pelear".

En este contexto, y luego de que el artista volviera ebrio del norte, Reyna pidió al equipo del músico que le avisaran si volvía a comprar alcohol para "hacerse cargo".

"Nadie me avisó yo llego allá de nuevo, desperté, hice que despertara a un asistente de él para que fuera a cuidarlo a la habitación. Yo tenía miedo que le pasara algo, todo el tiempo lo cuidé", contó.

Yamila nunca recibió un "perdón"

Luego de la agresión, Américo dejó la casa que compartían para regresar donde su exesposa, María Teresa Órdenes. En ese momento, Yamila se enteró que él le había sido infiel con la madre de sus hijos.

Tres días más tarde, la intérprete pudo encararlo por teléfono: "Me llama para sacar la ropa y le dije '¿no vas a pedir perdón por lo que estas haciendo?' y me dice 'bueno, tú sabes que yo no estaba en mis cabales y bueno, me equivoqué, no es lo que yo siento, yo te amo a ti', pero estaba en la casa de la ex (...) Yo nunca más hablé ni supe, hasta hoy yo nunca recibí un perdón de su lado".

Si bien, Reyna admitió que denunciar al cantante fue algo difícil, no está arrepentida: "Lo hice por mí y por él también, aunque parezca ilógico, para que él se de cuenta que no está bien, porque el día de mañana lo puede volver a hacer con otra persona", confesó.

"En esta demanda yo no estoy pidiendo plata, yo lo que estoy pidiendo es que se le exija una terapia, que tenga una mejor vida", sentenció.