Américo quedó con medidas cautelares tras formalización por violencia intrafamiliar

El cantante Américo recibió una serie de medidas cautelares tras su formalización por el delito de violencia intrafamiliar.

El músico fue denunciado por su expareja, la actriz Yamila Reyna, a raíz de un incidente en particular ocurrido durante el verano pasado. "Se logró establecer que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre y violencia física frente otras personas, además de lesiones en el contexto de VIF y daños", detalló el fiscal Patricio Caroca en el tribunal de San Javier.

Debido a esto la justicia determinó que la voz de "Que levante la mano" recibiera algunas medidas cautelares, como la prohibición de comunicarse con la víctima, así como también la imposibilidad de acercarse.

"También se le impide viajar, salo que realice un trámite previo. Tampoco puede realizar ningún tipo de comentarios sobre la víctima ni directa ni indirectamente", complementó el fiscal, confirmando la medida de arraigo parcial.