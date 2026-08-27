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Tópicos: Magazine | Personajes

Ana Sol Romero y Douglas confirman su separación tras 25 años

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Autor: Redacción Cooperativa

"Cuando pase esta tormenta seguiremos siendo familia", señaló el cantante,

Ana Sol Romero y Douglas confirman su separación tras 25 años
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El cantante Douglas y la periodista Ana Sol Romero confirmaron el fin de su matrimonio tras 25 años de historia en conjunto.

Si bien la primera información sobre el quiebre fue entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez, los involucrados se encargaron de confirmar la noticia por diversos medios.

Por su parte Romero le confirmó a la ex Mega Francisca Torres que "lamentablemente" la situación era real.

En tanto Douglas compartió algunos minutos con el programa "Plan Perfecto", donde indicó que "cuando pase esta tormenta seguiremos siendo familia, seguiremos teniendo tres hijas y seguiremos viéndonos".

"Yo quería que esto hubiese sido diferente, que hiciéramos esto juntos con un comunicado. Pero cuando hay crisis, cada uno las toma a su manera", señaló la voz de "Sigo romántico".

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