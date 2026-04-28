Antonella Ríos: Sergio Rojas "me exponía, me grababa"

Sigue el cruce de declaraciones entre Antonella Ríos y Sergio Rojas tras la abrupta salida de la actriz de Zona Latina, con la figura televisiva sumando una nueva acusación en contra del periodista por grabarla sin su consentimiento.

Rojas ha desmentido haber tenido responsabilidad en el despido de la actriz, aunque ya la reemplazó con la periodista Paula Escobar en el panel de su programa "Que te lo digo", del que es dueño y que es realizado por una productora externa al canal.

Pero la actriz ha insistido en los conflictos que tuvo con Rojas durante las grabaciones del espacio farandulero, que gatillaron su incomodidad con el conductor. "Una cosa es que te convoquen a una pega y otra cosa es tener que aguantar tratos que no corresponden, que no están dentro de tu rol laboral", dijo al conversar con "Plan Perfecto" de CHV.

Fue ahí donde reveló una situación con Rojas que le desagradó: "Cuando yo tuve una 'diferencia' con Claudia Schmidt, él me grababa para ocupar estas imágenes en su podcast. Él me exponía, me grababa con estas imágenes y las exponía en un podcast".

"A partir eso, comencé a decidir irme", sinceró Ríos, detallando que aquello tuvo lugar "cuando estaba conversando con ella (Schmidt), resolviendo un tema que él mismo había armado y una productora de él me comenzó a grabar, para luego exponer estas imágenes dentro de su podcast. Estaba Claudia, Luis (Sandoval), Sergio y la productora al lado grabando. Le decía 'no, no me grabes' y ella seguía grabando".

Rojas exige disculpas de Ríos por cuestionar destino de ayudas

En el programa de este lunes de "Que te lo digo", Rojas exigió disculpas públicas de Ríos luego de que cuestionara el destino de los dineros de las ayudas para los afectados por los incendios en Penco, el cual recaudaron durante el verano en el mismo espacio de farándula.

"No me obligues a exponerte porque sales perdiendo y la gente sabrá quién eres ¿Dónde está la plata del sur?", lanzó Ríos.

Tras el emplazamiento, Rojas exhibió documentos sobre las donaciones y demandó que la comentarista se disculpe públicamente tras "sembrar la duda" sobre aquellos dineros, además de acusarla de no haber movido "la raja" durante esa campaña.