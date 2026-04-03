Aseguran que Chilevisión busca fichar a José Antonio Neme con millonario pago

Chilevisión se encuentra en una intensa búsqueda por encontrar al reemplazante de Julio César Rodríguez, quien renunció ante los cambios directivos del canal.

Según la periodista Paula Escobar en el programa "Zona de Estrellas", el canal de Machasa está intentando fichar a José Antonio Neme, actual rostro de Mega y competencia directa de Chilevisión.

"Hace tres semanas fue convocada una reunión de emergencia porque están dispuestos a todo, con el sueldo del programa de Diana Bolocco, Podemos Hablar, que acaban de cerrar", aseguró la comunicadora.

En ese sentido agregó que, la idea de Chilevisión, es que el periodista se haga cargo de la conducción del matinal "Contigo en la Mañana".

"10 mil UF, 400 millones de pesos estaba dispuesto a pagar Chilevisión por contar con José Antonio Neme hace tres semanas", detalló Escobar, que además complementó que el actual sueldo del periodista en Mega bordea los $30 millones.