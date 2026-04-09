Autora de "La asistenta" reveló su verdadera identidad

Freida McFadden, escritora superventas de la saga literaria "La Asistenta" ("The Housemaid"), puso fin al misterio al revelar su verdadera identidad, luego de años publicar con seudónimo y utilizar peluca y lentes en público para proteger su privacidad.

En conversación con USA Today, la autora dio a conocer que su verdadero nombre es Sara Cohen, una médica que trata trastornos cerebrales y que mantiene una doble vida como escritora de exitosos thrillers psicológicos que han vendido millones de copias por todo el mundo.

"He llegado a un punto en mi carrera en el que estoy cansada de que esto sea un secreto. Estoy cansada de que la gente debata si soy una persona real o si soy tres hombres", reconoció la escritora, asegurando que "soy una persona real, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar".

La autora explicó que mantuvo su verdadera identidad en secreto para evitar que su éxito como escritora impactara a su trabajo como médica, pero sus propios colegas no tardaron en descubrir que Cohen era McFadden. Sus compañeros en el hospital guardaron el secreto y no fue hasta un par de años que la escritora dejó su trabajo en salud a tiempo completo, aunque sigue dedicándole unos días al mes.

"Mi objetivo era mantenerlo en secreto hasta que estuviera lista para dejar mi trabajo como médica, para que no todos mis compañeros se enteraran de repente y eso afectara mi desempeño laboral", relató.

Eso sí, aunque Cohen hizo pública su identidad, seguirá firmando sus libros como Freida McFadden. "Aunque no he revelado mi nombre real hasta ahora, siento que siempre he compartido mi verdadera personalidad y que todo lo que les he contado ha sido cierto. Si bien el nombre será una sorpresa, nada más lo será. Siempre he sido sincera con mis lectores", declaró.

La revelación del verdadero nombre de McFadden coincide con la preparación de la segunda película basada en la saga literaria de "La Asistenta" -que se conoció en cines como "La Empleada"-, la cual llegará en 2027 con el regreso de Sydney Sweeney como la sirvienta "Millie" y sumando a Kirsten Dunst a su elenco.