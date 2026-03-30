Con Kirsten Dunst y Sydney Sweeney: La secuela de "The Housemaid" ya tiene fecha

Lionsgate confirmó este lunes que la secuela de "The Housemaid" (La Empleada) se estrenará el 17 de diciembre de 2027, a dos años del estreno de su taquillera primera parte protagonizada por Sydney Sweeney.

La adaptación de la saga literaria creada por Freida McFadden continuará con esta segunda película titulada "The Housemaid's Secret", que adapta el segundo libro "El Secreto de la Asistenta", teniendo de regreso a Sweeney como la sirvienta "Millie".

Tras compartir el protagónico con Amanda Seyfried en la primera película, que recaudó alrededor de 400 millones de dólares en la taquilla global, esta secuela sumó a Kirsten Dunst a su elenco.

Con Paul Feig ("Damas en Guerra") de regreso en la silla de director, la historia de esta secuela nos presenta a "Millie" llegando a trabajar al hogar de la familia "Garrick" en Nueva York, donde no le permiten ver a la dueña de casa. Al abrir la puerta de la habitación de la señora "Garrick", descubrirá una verdad que amenaza con sacar a la luz secretos aún más oscuros que los suyos.

El actor italiano Michele Morrone regresa como "Enzo", mientras que desde el estudio ya anticiparon que hay planes de tener más películas de "The Housemaid" en el futuro.