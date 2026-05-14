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Tópicos: Magazine | Personajes

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que esperan a su primer hijo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La modelo y el actor confirmaron la noticia en el Festival de Cannes.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que esperan a su primer hijo
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La modelo Barbara Palvin confirmó que está a la espera de su primer hijo junto a su esposo, el actor Dylan Sprouse. 

Durante una de los eventos en el marco del Festival de Cannes, la exángel de Victoria's Secret acaparó todas las miradas al aparecer con un vestido azul claro que dejaba a la vista su avanzado embarazo.

El anuncio de la pareja, que también fue compartido en sus redes sociales, pone fin a meses de especulaciones entre sus seguidores, quienes ya sospechaban de la noticia.

La maniquí y el protagonista de "Zack y Cody: Gemelos en Acción" comenzaron a salir en 2018, y llegaron al altar en una ceremonia privada celebrada en julio de 2023 en Hungría, país de origen de Palvin. 

El anuncio llega semanas después de que la pareja fuera noticia por un tenso incidente en su hogar, cuando se revelaron imágenes de Sprouse reteniendo con un arma al intruso que ingresó a su propiedad.

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