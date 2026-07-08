Bastián Bodenhöfer: Se hace difícil la situación del arte porque "no hay política cultural estatal"

Bastián Bodenhöfer se sinceró respecto al momento actual del arte y la cultura en Chile, asegurando a Cooperativa que "se hace muy difícil" la situación para los creadores y artistas nacionales al no existir una "política cultural estatal".

El actor protagoniza junto a Marcela del Valle la obra "Empieza con D, siete letras", creada por Juan José Campanella ("El Secreto de sus Ojos") y Ceci Monti, siendo un desafío interpretativo para ambos el encabezar esta comedia dramática donde la diferencia de edad es un elemento central de la narrativa.

Al conversar con Cooperativa, luego de que Del Valle expresara una visión optimista de la escena actual al celebrar el salto que ha tenido el teatro, con más obras y más recintos en regiones, Bodenhöfer se mostró menos animado al sostener que "la situación del arte en general, no solo del teatro, sino de la música, de la danza, de la pintura, la poesía, en este momento no tiene la presencia que debería tener".

"Y es porque no hay política cultural estatal", añadió inmediatamente, por lo que "se hace muy difícil hacer teatro".

El actor reconocido por sus roles en "Ángel malo" y "Bim Bam Bum" defendió también los precios de las entradas a las obras de teatro, que "no puede ser menor porque la sala se lleva un 50 por ciento de la taquilla, a la compañía le queda un 50 por ciento. En la compañía a veces ves dos actores actuando, pero detrás hay, por lo menos, 15 personas".

"Es caro hacer teatro" en Chile, aseveró Bodenhöfer, a diferencia de otros países donde la financiación pública del arte y la cultura sigue siendo una realidad. "La única ayuda es que vayan al teatro, van a ver el arte en vivo y en directo".

Del Valle mantuvo intacto su optimismo, asegurando en la conversación que, "a pesar de todo, el teatro, hoy uno tiene mucha más variedad en la cartelera".

"Ahora mucha gente, muchos actores, muchos compañeros hacen teatro por todas partes. Siento que igual el teatro ha crecido harto. Es como un panorama para gente", observó la actriz.

La obra "Empieza con D, siete letras" se presenta en el Teatro Mori Vitacura, con funciones de jueves a sábado hasta el 5 de septiembre.