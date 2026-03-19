"Cambien la mentalidad": Naya Fácil saca ronchas por polémica opinión sobre feriados irrenunciables

La creadora de contenido Naya Fácil sacó ronchas tras compartir una polémica opinión sobre los feriados irrenunciables.

A través de sus redes sociales, la influencer se sumó al debate, generado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quienes afirmaron que estas fechas generan "mermas importantes" en la economía.

"Veo los comentarios y mucha gente quejándose de los feriados y ¿ustedes creen que un emprendedor descansa los feriados? ¿Ustedes creen que la gente quejándose ha surgido en la vida, empresas grandes, millonarias, descansa los feriados?", lanzó.

Bajo esta línea, la polémica figura de redes sociales llamó a "cambiar de mentalidad".

"Hay mucha gente que no está ni ahí con los feriados, es más, que incluso le molesta los feriados porque son pérdidas, pérdida de dinero, pérdida de ventas, pérdida de clientes (...) ¿De verdad a la gente le importa más un feriado que surgir en la vida? Cuando queremos surgir en la vida tenemos que dejar de quejarnos", añadió.

Redes sociales explotan contra Naya Fácil

Tras las palabras de la figura, redes sociales no tardaron en reaccionar, lanzándose contra Naya.

"La que surgió en la vida a punta de vídeos haciendo el ridículo,Ahora vives a punta de rifas y casinos online,Cree que por tener plata sabe algo de economía", entre otros, fueron algunos de los duros mensajes que recibió.