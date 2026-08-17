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Tópicos: Magazine | Personajes

Camilo Huerta acusó "montaje" al ser detenido en investigación por tráfico de drogas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El modelo será formalizado este martes.

Camilo Huerta acusó
 CHV

El preparador físico se limitó a sonreír y acusar un montaje al ponerse a disposición de la justicia.

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El modelo Camilo Huerta fue detenido durante la mañana de este lunes en el Aeropuerto de Santiago a raíz de la investigación por tráfico de drogas que pesa en contra.

El nombre del chico reality apareció en la lista de sospechosos indiciados en la causa "Imperio de Ámsterdam", liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros tras descubrir la comercialización excesiva de cannabis en dispensarios medicinales.

Huerta se encontraba en Miami al emitirse la orden de detención en contra, la cual se concretó durante la presente jornada en su arribo a Santiago al ser detenido en el terminal internacional por la Policía de Investigaciones (PDI) antes de ser traspasado al OS7.

Ante las cámaras y micrófonos de la prensa presente en el lugar, el preparador físico se limitó a sonreír y acusar un montaje al ponerse a disposición de la justicia.

"Soy totalmente inocente de todas estas cosas, esto es un montaje", aseguró Huerta, quien será formalizado este martes.

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