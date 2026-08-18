El chico reality Camilo Huerta llegó esposado hasta el Centro de Justicia para ser formalizado en el marco de la investigación denominada "Imperio de Ámsterdam", permaneciendo sonriente durante la audiencia. Liderada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros, la indagatoria determinó que esta organización comercializaba drogas, principalmente cannabis, a través de dispensarios medicinales, pero en volúmenes que excedían la norma permitida. El preparador físico es uno de los indagados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, y era dueño de uno de los dispensarios de marihuana medicinal investigados.

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