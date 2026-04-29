Camilo Zicavo confirma el nacimiento de su primer hijo junto a la actriz Daniela Pérez
El músico compartió las primeras imágenes del pequeño José Nicanor.
El músico compartió las primeras imágenes del pequeño José Nicanor.
El músico Camilo Zicavo compartió las primeras imágenes de su primer hijo junto a la actriz Daniela Pérez.
A través de Instagram, el exintegrante de las bandas Plumas y Moral Distraída confirmó que el pequeño nació el pasado 2 de marzo.
"Se llama José Nicanor, pero le decimos pepe, pepino, pepinillo", escribió en el posteo, incluido de varias postales del niño.
El romance entre Zicavo y la hija de los actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez se hizo pública a mediados de 2025, confirmando en octubre que esperaban a su primer hijo en común.
Previamente, el artista había estado casado con la cantante Denise Rosenthal, quien fue su pareja durante 7 años.