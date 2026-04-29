Camilo Zicavo confirma el nacimiento de su primer hijo junto a la actriz Daniela Pérez

El músico Camilo Zicavo compartió las primeras imágenes de su primer hijo junto a la actriz Daniela Pérez.

A través de Instagram, el exintegrante de las bandas Plumas y Moral Distraída confirmó que el pequeño nació el pasado 2 de marzo.

"Se llama José Nicanor, pero le decimos pepe, pepino, pepinillo", escribió en el posteo, incluido de varias postales del niño.

El romance entre Zicavo y la hija de los actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez se hizo pública a mediados de 2025, confirmando en octubre que esperaban a su primer hijo en común.

Previamente, el artista había estado casado con la cantante Denise Rosenthal, quien fue su pareja durante 7 años.