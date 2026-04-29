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Tópicos: Magazine | Personajes

Camilo Zicavo confirma el nacimiento de su primer hijo junto a la actriz Daniela Pérez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico compartió las primeras imágenes del pequeño José Nicanor.

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El músico Camilo Zicavo compartió las primeras imágenes de su primer hijo junto a la actriz Daniela Pérez. 

A través de Instagram, el exintegrante de las bandas Plumas y Moral Distraída confirmó que el pequeño nació el pasado 2 de marzo. 

"Se llama José Nicanor, pero le decimos pepe, pepino, pepinillo", escribió en el posteo, incluido de varias postales del niño. 

El romance entre Zicavo y la hija de los actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez se hizo pública a mediados de 2025, confirmando en octubre que esperaban a su primer hijo en común. 

Previamente, el artista había estado casado con la cantante Denise Rosenthal, quien fue su pareja durante 7 años. 

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