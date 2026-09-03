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Tópicos: Magazine | Personajes

Carmelita metalera: Ignacia Fernández deslumbró en el Miss Mundo 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La final del concurso se transmitirá en televisión este 5 de septiembre.

Carmelita metalera: Ignacia Fernández deslumbró en el Miss Mundo 2026
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La cantante y modelo Ignacia Fernández se presentó con éxito en una nueva jornada del Miss Mundo 2026 gracias a su tradicional atuendo.

En el marco de la etapa de Bailes del Mundo, la chilena apareció luciendo un vestido de "Carmelita" que recordaba a la clásica "La pérgola de las flores". "Hoy llevo conmigo a Carmela de San Rosendo, uno de los personajes más queridos y emblemáticos de nuestra cultura popula", señaló Fernández en sus redes sociales.

El traje también tenía componentes sustentables gracias a la nanotecnología Photio, un proceso que emula partes del proceso de fotosíntesis.

Ignacia Fernández no sólo dedicó su participación a las "mujeres sencillas y decididas", si no que también a Carmen Barros, actriz que falleció en 2023 y que interpretó por primera vez a "Carmela de San Rosendo" en la comentada obra de teatro.

La final del Miss Mundo 2026 se podrá ver desde las 8:00 horas de este sábado 5 de septiembre a través de Chilevisión.

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