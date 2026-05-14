Carmen Gloria Arroyo se desahogó contra sus críticos: "Gente amargada"

La abogada Carmen Gloria Arroyo envió un duro mensaje contra sus críticos y los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales.

Todo se originó en una publicación de Instagram de Mega -su nuevo canal-, en la que ella misma protagonizaba el trend sobre la pérdida de memoria y la posibilidad de ver por primera vez un determinado video. En ese clip del recuerdo, a Arroyo se le caía una torta que quedaba intacta por su composición.

Mientras algunos usuarios celebraron la ocurrencia de la ex TVN, otros criticaron el video y a Carmen Gloria Arroyo con opiniones personales.

Pese a ello, la abogada decidió responder a través del comentario de una usuaria. "¡Qué onda los comentarios! Que gente más negativa", escribió una usuaria, a lo que Arroyo replicó: "(gente) Amargada, las redes sociales y el anonimato les permite desahogar contra otros su rabia y frustración".

Carmen Gloria Arroyo estrenará pronto en Mega su nuevo programa "Carmen Gloria: Fuerte y claro".