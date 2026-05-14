Kast insta a debatir reforma al Sence y garantiza fondos a municipios por exención de contribuciones

Durante su visita a la Región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast se refirió al avance legislativo de la megarreforma impulsada por su Gobierno, despachada ayer por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja sin discusión y entre recriminaciones.

El Mandatario puso el foco en la modernización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence): "El tema de las capacitaciones vía lo que se conoce como Sence, puede que de ahí nazca un debate más profundo", apuntó.

"Ya el hecho de que se esté discutiendo si esas capacitaciones son las adecuadas para que las personas puedan mejorar su condición de trabajo y aumentar sus remuneraciones, creo que es un debate necesario", puntualizó.

Kast indicó que se trata de "un debate que no se había dado en los últimos casi 20 años, porque es una iniciativa que tiene muchos años de existencia y es muy bueno que esté ahora en el debate público, y que en el transcurso del proyecto vayamos analizando qué se puede mejorar en la propuesta que nosotros hicimos y cuáles son las alternativas que tenemos. Pero yo me quedo con que se avanzó".

Fondo Común Municipal: "Eso se aclaró"

Otro de los puntos abordados por el exrepublicano fue la inquietud de los alcaldes respecto al Fondo Común Municipal. Ante el temor de que los recursos dependan de la discusión anual de la Ley de Presupuesto, Kast garantizó que se darán las certezas necesarias en el Congreso.

"Ayer (en la reunión con alcaldes en La Moneda) tratamos de aclarar algo que podría generar inquietud, que es que el tema de los recursos en el Fondo Común Municipal están en un artículo transitorio. Y la inquietud de los alcaldes es que todos los años tendrían que ir a debatir a la Ley de Presupuesto para mantener la estabilidad de los fondos", explicó.

"Eso se aclaró, no es así. Si hay que pasarlo del articulado transitorio al articulado permanente o dar todas las certezas, eso transversalmente va a ser aprobado por los parlamentarios, porque nadie quiere afectar la autonomía municipal", complementó el jefe de Estado.

Exención de contribuciones: "Lo vamos a sacar adelante"

Finalmente, Kast reafirmó su intención de avanzar en la exención de contribuciones para la primera vivienda, calificándola como un compromiso ineludible de su gestión.

"Se abrió el debate y nosotros seguimos avanzando. Creemos que la primera vivienda debiera estar exenta de contribuciones. Es un anhelo de muchas familias en Chile, a pesar de que hay alcaldes que dicen 'no, en mi comuna son muy pocos los adultos mayores que pagan, suban la exención'", aseveró el Presidente.

"Es un tema debatible. Nosotros lo planteamos en campaña, dijimos que era uno de nuestros compromisos, que lo vamos a sacar adelante. Todo esto, insisto, puede mejorarse", concluyó.