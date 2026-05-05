"Fuerte y Claro": Así es el nuevo programa de Carmen Gloria Arroyo en Mega

Comenzó la cuenta regresiva para el regreso de Carmen Gloria Arroyo a las pantallas con su nuevo programa en Mega, el cual se llamará "Carmen Gloria: Fuerte y Claro".

La figura televisiva, que llegó a Mega en noviembre pasado tras siete años en TVN, tuvo su primera reunión de equipo este lunes, donde se confirmó la incorporación como panelistas de tres ex rostros del "canal de todos", los periodistas Nicolás Gutiérrez, Rafael Venegas y Leo Baeza.

El proyecto enfocado en el servicio a la comunidad es descrito como "un espacio de actualidad social donde los conflictos reales se enfrentan sin rodeos", donde Arroyo y un panel de expertos "escuchará, analizará y dará respuestas claras a las situaciones que viven día a día los chilenos".

Durante la grabación del spot del programa, "La Jueza" dijo estar "consciente que a través del programa la gente ha aprendido cosas, hay historias muy lindas y eso lo agradezco a la vida, tener esa tribuna y poder seguir haciéndolo".

Mientras que Gutiérrez adelantó que "lo que ha sido Carmen Gloria en los casi 20 años que lleva al aire y hoy va con un upgrade, va un poquito más allá, pero no solamente en lo social, sino también son los temas que la gente está viviendo día a día".

A su vez, Venegas valoró este nuevo espacio "porque tiene fondo, porque tiene además fuentes, porque tiene además un reporteo responsable y que finalmente le permita a la gente que nos está viendo el armarse una opinión de todos los elementos que nosotros vamos a presentar en el programa".

El programa se emitirá de lunes a viernes en Mega, aunque todavía no ha fijado su estreno en las pantallas.

"No queda nada, nada para estar al aire", aseguró Arroyo.