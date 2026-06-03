Carmen Tuitera apunta contra esposa del Senador Macaya: acusó vínculos con Maripán

La influencer Carmen Castillo, mejor conocida como Carmen Tuitera, lanzó una nueva acusación en medio de la compleja batalla legal que enfrenta contra el futbolista Guillermo Maripán.

A través de una transmisión en el programa de YouTube "Opuestas", la creadora de contenido apuntó directamente contra la periodista Katherine Echaiz -esposa del senador Javier Macaya y dueña de medios como Revista Velvet y El Dínamo- destapando supuestos vínculos entre ella y el deportista en una grave trama de hostigamiento.

De acuerdo a Castillo, todo inició con un encuentro que mantuvo con el parlamentario en septiembre de 2023, donde él aseguró no tener pareja en ese momento.

"Él me dice que está soltero. Me dice que extraña a la ex señora. Me cuenta cosas bien íntimas, una de esas es que quiere renunciar a la UDI (...) Hablamos mucho esa noche", relató la influencer.

Sin embargo, la mentira no tardó en caer: el legislador estaba comprometido con Echaiz, con quien finalmente contrajo matrimonio en diciembre de 2025 y, al mes siguiente, Castillo sorprendió a la comunicadora afuera de su hogar, luego de que esta se hiciera pasar por una periodista de Velvet.

"Abrí la puerta y aparece una mujer que estaba como escuchando, pero se asusta y se aleja. Me mira y me dice: '¿Sabes quién soy?'", relató. Lejos de evitar el conflicto, la invitó a pasar: "Estuvo adentro de mi departamento dos horas y media (...) El factor clave donde ella ya como que se pone a llorar, es cuando yo le cuento que él me dijo que quería renunciar a la UDI".

El vínculo entre Echaiz y Maripán

Fue en este escenario de acoso donde la historia dio un vuelco mediático al entrelazarse con Guillermo Maripán, quien enfrenta un proceso judicial con la influencer tras ser acusado de filtrar fotos íntimas de esta última.

Sin embargo, lo que encendió las alarmas de la creadora de contenido fue descubrir que los ataques no eran hechos aislados, sospechando de una campaña de desprestigio tras recibir información desde el entorno de los involucrados, donde le revelaron supuestas reuniones entre el jugador y Katherine Echaiz.

Ante esto, la influencer aseguró que la estrategia de la periodista, Macaya y el defensa de La Roja apuntaba directamente a destruir su credibilidad pública a nivel social y mediático.

"Su idea, lo que ellos querían armar con esto, era dejarme a mí como la 'Bebé Reno' chilena, como una loca acosadora, cuando la realidad es que ellos cruzaron todos los límites al involucrar incluso a mi hija", advirtió tajante.