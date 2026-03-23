Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.2°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Carrie Anne Fleming, actriz de "Supernatural", muere a los 51 años

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

La intérprete canadiense habría fallecido hace casi un mes.

Carrie Anne Fleming, actriz de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por sus papeles en las series "iZombie" y "Supernatural", murió a los 51 años.

Según reportes de Variety, la intérprete murió el pasado 26 de febrero en Sidney, en la provincia canadiense de Columbia Británica, como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer de mama, según confirmó a la revista su compañero de reparto en "Supernatural" Jim Beaver.

Fleming, de 51 años, desarrolló una carrera de más de tres décadas en cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos figura su papel como Karen Singer en la serie Supernatural" (2005-2020), donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer, y como Candy Baker en "iZombie" (2015-2019), un personaje recurrente a lo largo de varias temporadas.

También apareció en muchas producciones televisivas como "Smallville,Supergirl" o "The L Word", así como en películas como "Good Luck Chuck" y "Married Life".

Fleming inició su carrera en los años noventa y logró consolidarse como una actriz habitual en televisión, especialmente en producciones de corte fantástico. La actriz deja una hija

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada