Cata Vallejos recibe querella por "apropiación indebida" tras expulsión de Miss Universo La Reina

La influencer Cata Vallejos suma una nueva polémica en su camino al Miss Universo Chile tras recibir una querella criminal por "apropiación indebida".

Luego de ser destituida como Miss Universo La Reina, la ex "Calle 7" volvió a ingresar al concurso como representante de Pucón a través del repechaje.

Sin embargo, Eric Garrido, encargado comunal del concurso, acusó a su exrepresentada de quedarse con bienes que le fueron entregados mientras representaba a la comuna del sector oriente de Santiago.

La millonaria acusación contra Cata Vallejos

De acuerdo a The Clinic, la acción judicial ingresada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago indica que la organización entregó a la modelo diversos artículos para sesiones fotográficas, eventos y presentaciones relacionadas al certamen.

En este contexto, el querellante detalló que los artículos -donde destaca la corona oficial, vestidos de gala, extensiones de cabello, un traje de cuero negro y la banda de "Miss Universo La Reina"- debían ser restituidos tras el término de su relación. No obstante, esto no sucedió.

Asimismo, el documento sostiene que Garrido, tras informarle a Vallejos sobre su destitución, hizo varias solicitudes para recuperar las especies -avaluadas en aproximadamente $7.180.000- , aunque esta se negó a devolverlas.

"La querellada ha incurrido en una conducta persistente, consciente e injustificada de no devolución", indicaron en el texto, acusando además un eventual riesgo de deterioro, pérdida, entrega a terceros, entre otros.