Chilena Katteyes posó junto a la hija de Kim Kardashian en el Paris Fashion Week

La cantante chilena Katteyes vivió un momento icónico durante su participación en el Paris Fashion Week 2026.

A través de sus redes sociales la voz de "ALO" publicó una foto suya junto a a la cantante North West, la hija del rapero Kanye West y Kim Kardashian.

En redes sociales también se difundió el frío saludo de la estadounidense a Katteyes al momento de conocerse.