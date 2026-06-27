Tópicos: Magazine | Personajes
Chilena Katteyes posó junto a la hija de Kim Kardashian en el Paris Fashion Week
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La voz de "ALO" se encuentra participando en el icónico evento de moda.
La voz de "ALO" se encuentra participando en el icónico evento de moda.
La cantante chilena Katteyes vivió un momento icónico durante su participación en el Paris Fashion Week 2026.
A través de sus redes sociales la voz de "ALO" publicó una foto suya junto a a la cantante North West, la hija del rapero Kanye West y Kim Kardashian.
En redes sociales también se difundió el frío saludo de la estadounidense a Katteyes al momento de conocerse.