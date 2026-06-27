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Tópicos: Magazine | Personajes

Chilena Katteyes posó junto a la hija de Kim Kardashian en el Paris Fashion Week

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La voz de "ALO" se encuentra participando en el icónico evento de moda.

Chilena Katteyes posó junto a la hija de Kim Kardashian en el Paris Fashion Week
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La cantante chilena Katteyes vivió un momento icónico durante su participación en el Paris Fashion Week 2026.

A través de sus redes sociales la voz de "ALO" publicó una foto suya junto a a la cantante North West, la hija del rapero Kanye West y Kim Kardashian.

En redes sociales también se difundió el frío saludo de la estadounidense a Katteyes al momento de conocerse.

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