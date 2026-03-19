Chuck Norris es hospitalizado de urgencia en Hawai

El actor y leyenda de las artes marciales Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en la isla Kauai de Hawai.

Según reportes de TMZ, el intérprete habría sufrido una emergencia médica durante las últimas 24 horas, aunque se desconoce la naturaleza de esta.

Asimismo, el sitio reportó que, a pesar de los inconvenientes, la legendaria figura de Hollywood se encuentra de buen ánimo.

La noticia llega a nueve días del cumpleaños número 86 del artista, quien suele mostrarse activo físicamente en sus redes sociales.

De hecho, Norris fue visto entrenando en la isla este miércoles, por lo que se cree que presentó algún problema inesperado.