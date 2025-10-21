Claudia Pérez responde a críticas tras anuncio de embarazo de su hija con Camilo Zicavo

La noche de este lunes, el músico Camilo Zicavo y la actriz Daniela Pérez -hija de los actores Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz- sacudieron a la redes al anunciar que serán padres.

La noticia, que llega a casi un año de que la pareja confirmara su romance, dividió a la redes sociales ya que si bien, seguidores y figuras del espectáculo felicitaron los futuros padres, otros usuarios cuestionaron la relación debido al polémico quiebre matrimonial del integrante de Plumas con Denise Rosenthal.

"Not el Camilo Zicavo formando familia con la misma mina que 'no pasaba nada'"; "Resulta que pasaba de todo"; "De la que te salvaste querida Denise Rosenthal"; entre otros, fueron algunos de los comentarios negativos que

Claudia Pérez envía mensaje a los haters

Tras estas reacciones, Claudia Pérez, la futura abuela, defendió a su hija en redes sociales, lanzando un mensaje a los "haters".

"A todos los haters los invito a subir cerros, conectar con la naturaleza y salir de casa", escribió la intérprete en sus historias de Instagram, junto a fotografía con su pareja en el Mirador Morro Las Papas.

Por su parte, Daniela -que ya es madre de Violeta, nacida en 2021- se pronunció ante las críticas por la apariencia de sus uñas en una de las imágenes: "Sepan perdonar la manikiur. Soy actriz, soy mamá, tengo 4 gatos, un perro y una guata".