La panelista de farándula Claudia Schmitd aseguró no tenerle miedo a Leonardo Farkas, luego de que el empresario la demandara por 107 millones de pesos.
En la acción judicial, que fue acogida por la Justicia, el rubio millonario acusó que los montos corresponden a un "préstamo" que aún no ha sido restituido por parte de la uruguaya, quien ha defendido en múltiples ocasiones que esos dineros fueron un regalo.
"No le temo a Leonardo Farkas, se lo dije y, sinceramente, a mí no me va a callar ni con una demanda ni con nada, porque, si yo quisiera, podría contar todas las cosas que viví", declaró Schmitd en conversación con "Primer Plano" de Chilevisión, apuntando a su experiencia compartiendo con su examigo en EE.UU.
La uruguaya insistió en que "no le debo dinero a Leonardo Farkas" y, ante la demanda del empresario, indicó que "cuando la gente está aburrida y tiene mucho dinero y encuentra algún tipo de entretención para su vida, quizás sea por eso que está hoy jugando de esta manera, pero yo confío en la justicia divina y las cosas van a caer por su propio peso".
"Siempre reconocí la generosidad de Leonardo Farkas, desde el día uno lo dije, y la verdad que a mí sorprende muchísimo. Lo que él está tratando de hacer es silenciar todo el conocimiento que yo puedo tener, de haber sido una persona que estuvo adentro de su hogar, compartí con su familia y creo que va por ahí la cosa. No quiere que nadie hable de él ni que pueda dar ninguna versión de lo que pueda haber sido o de lo que se pudo haber vivido como amigos", cerró.
El filántropo y la panelista de farándula tuvieron una larga amistad, tanto así que Schmitd conoció a su esposo John Bogdan en un cumpleaños del rubio millonario, pero la relación se quebró. Fue en el podcast "Noche de Pirañas" donde la uruguaya acusó al empresario de intentar "comprar" a las personas y cuestionó el origen de su fortuna.
Pero la situación escaló "a límites inaceptables" cuando Sergio Rojas reveló en su programa "Que te lo digo" que la panelista de farándula le confesó, en una conversación privada, que el millonario participaba en fiestas con orgías.