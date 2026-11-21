El conflicto entre los examigos Leonardo Farkas y Claudia Schmitd llegó hasta "Primer Plano", donde el rubio millonario lanzó varias acusaciones en contra de la uruguaya.

Tras haber demandado a Schmitd por 107 millones de pesos, correspondientes a un "préstamo" que no fue restituido, el empresario conversó con Fran García-Huidobro en el estelar de farándula de Chilevisión, destapando varias situaciones que terminaron con sepultar la amistad entre ambos.

Uno de estos aspectos dice relación con el supuesto cáncer que habría sufrido el esposo de Schmitd, John Bogdan, quien fuera muy amigo suyo. "Tomaba sol sin ninguna protección al jugar golf y a él le salió uno (melanoma) y él nunca iba al doctor; y me llamó una vez Claudia y me dijo: 'Convéncelo'. Ya fue al doctor y le dijeron que se lo iban a sacar y resulta que no era benigno, era maligno y… ¿qué le hicieron? Le sacaron el pedazo. Nunca hizo quimioterapia".

"Esto fue hace casi cinco años. Nunca hizo quimioterapia, nunca tuvo radiación, se lo sacaron y le sacaron todo. Nunca luchó ningún cáncer, nunca nada. Tengo todos los emails donde dice: 'Gracias a Dios sacaron todo, no tengo nada, estoy feliz'. Nunca tomó un remedio para curar nada", aseveró.

Visiblemente molesto, sostuvo que el esposo de Schmitd "nunca luchó ningún cáncer. Se lo sacaron y listo".

Respecto al apoyo económico que brindó a la uruguaya y las amenazas que emitió Schmitd al no retractarse de sus dichos, Farkas respondió de vuelta que el esposo de Schmitd nunca tuvo plata y que "yo pagaba el departamento, la casa donde arrendaban. Y pagaba el auto de ella, que tenía que ser un Mercedes (...) Y la casa, según yo, que ella eligió una más grande".

"Yo tengo cosas (grabaciones) y ella sabe exacto las cosas que tengo, pero si ella era la que me llamaba a mí a pedir más, a llorar", sentenció.