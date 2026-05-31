Claudia Schmitd tras querella de Farkas: "No me cerró su billetera, yo se la cerré a él"

Claudia Schmitd finalmente rompió el silencio tras conocerse que Leonardo Farkas se querellará en su contra por difamación e injurias, con la uruguaya reaccionando "tranquila" pues no se retractará de sus dichos y, de paso, sostuvo que el millonario "no me cerró su billetera, yo se la cerré a él".

El filántropo y la panelista de farándula tuvieron una larga amistad, tanto así que Schmitd conoció a su esposo John Bogdan en un cumpleaños del rubio millonario, pero la relación se quebró. Fue en el podcast "Noche de Pirañas" donde la uruguaya acusó al empresario de intentar "comprar" a las personas y cuestionó el origen de su fortuna.

Pero la situación escaló "a límites inaceptables" cuando Sergio Rojas reveló en su programa "Que te lo digo" que la panelista de farándula le confesó, en una conversación privada, que el millonario participaba en fiestas con orgías.

Esto llevó a Farkas a emprender acciones legales, además de exponer que por mucho tiempo ayudó de forma desinteresada a Schmitd con "cientos de millones" para solucionarle "graves problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales".

La respuesta de Schmitd: "Nunca nos ayudó"

Este domingo, la panelista de farándula decidió responder a Farkas mediante las Stories de su cuenta de Instagram, donde reconoció estar "muy tranquila" ante la querella del rubio millonario: "Todo lo que he dicho lo voy a mantener, porque son vivencias personales".

Schmitd también se burló del comunicado de Farkas, calificando que "parecía la Cuenta Pública", y aclaró que el empresario "nunca nos ayudó, sino siempre nos dijo que todo lo que nos dio eran regalos… así como le ha regalado a la de turno de ahora que fue a visitarlo a Italia a hacer un tongo para 'Primer Plano'", en clara referencia al viaje de Fran García-Huidobro en el programa de CHV.

La uruguaya reafirmó que el magnate, hace unos años, le pasó un "sobre que hizo que tuviéramos este quiebre tan polémico, porque fue un sobre lleno de miles de dólares, lo cual me pidió que no se lo dijera a mi marido", pero ella le comentó inmediatamente a Bogdan de lo sucedido.

Y recalcó: "Él a mí no me cerró su billetera, yo se la cerré a él. Esa fue la instancia en la que dije 'hasta acá llegamos'. No puedo entender en qué cabeza cabe entregarle un sobre con miles de dólares a la mujer de tu amigo y pedirle que no le diga nada, cuando siempre los regalos eran para la familia completa… sospechoso".