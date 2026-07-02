Claudio Rojas criticó a Mega por poner a Ballero en "Volverías con tu ex 2": "Es una mariconada"

Una dura crítica contra Mega lanzó el abogado Claudio Rojas tras su salida del reality "¿Volverías con tu ex 2?", al cual ingresó junto a su expareja Hurubachi Pardo.

Rojas, que aún aparece en pantalla pese a que en tiempo real ya abandonó el programa, visitó el programa "Qué te lo digo" para hablar de su experiencia en este reality show.

Sin embargo lo que más le impactó fue la presencia de Álvaro Ballero dentro del espacio, la cual, a su juicio, fue un error por parte de la producción.

"Yo creo que lo que hicieron con Álvaro —aquí es mi opinión personal, por si acaso— fue una mariconada", señaló Rojas.

"Si le haces análisis psicológicos a una persona y ven el estado en que está, no por el show, deberían haber tenido un poquito más de cuidado con lo que estaban haciendo", complementó.

Además el abogado indicó que Ballero tenía problemas para sociabilizar con el resto del elenco y que incluso "los primeros días no podías hablar con él porque él estaba así, no reaccionaba".