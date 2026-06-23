"Machista y violento": Lapidan a Álvaro Ballero por dichos contra su exesposa en "Volverías con tu Ex 2"

El chico reality Álvaro Ballero recibió duras críticas por sus recientes dichos en el programa "¿Volverías con tu ex? 2", en donde participa junto a su exesposa Ludmila Ksenofontova.

Todo ocurrió durante una actividad del reality de Mega, en donde la expareja tuvo que enfrentar objetos de su pasado. En un momento aparecieron unos patines en referencia a la carrera profesional de la rusa, lo que disgustó a Ballero.

"Para mí, el circo es lo peor que nos hubiese pasado. Se quebró la familia. Ludmila dejó de ser mamá; los niños prácticamente no la veían", dijo el ex "Protagonistas de la fama" por el trabajo de Ksenofontova.

"Ella llegaba a las dos de la mañana y se iba a las dos de la tarde", agregó Ballero. Pese a que su exesposa le dijo que estaba exagerando, el ex Canal 13 continuó con sus polémicos dichos: "Era imposible e incompatible con una vida familiar. Si ella hubiese seguido trabajando en el circo, yo no me caso con ella. Así de simple. Yo no me podría haber casado con una mujer que no va a estar con los niños".

Estas palabras generaron rechazo por parte de los espectadores, quienes acusaron a Álvaro Ballero de actitudes "machistas" y "violentas".