Comediante Ignacio Socías anuncia que será padre: Humoristas lo felicitaron

El comediante Ignacio Socías anunció en sus redes sociales que se convertirá en padre por primera vez.

"Ahora seremos tres cara de papa", publicó en su cuenta de Instagram, confirmando la noticia junto a su esposa, la montajista audiovisual María Salazar.

La publicación del humorista se llenó de buenos comentarios y felicitaciones por parte de la comunidad de comediantes.

"Felicitaciones, amigo mío. Será un gran papá que, por alguna razón, lleva con el look de papá toda la vida", le escribió Luis Slimming, mientras que Paola Molina celebró la llegada de "bebé comedia".

Marcelo Valverde, Gringo Mode On, Claudio Michaux, Lucho Miranda, Pau San Martín y Javiera Contador también celebraron la noticia de Ignacio Socías.