"Como la hoguera": Marcela Vacarezza sale en defensa de Rafael Cavada tras desvinculación

La animadora Marcela Vacarezza salió a defender a Rafael Cavada luego de que radio ADN confirmara la salida del periodista del espacio en el que participaba.

Si bien, el mencionado medio explicó que la determinación fue "de mutuo acuerdo entre las partes, respetando los términos del contrato", la desvinculación ocurre luego de la polémica aparición del comunicador en CHV Noticias a fines de agosto.

En dicha ocasión, el conductor del noticiero fue sacado del aire 10 minutos después de iniciar el programa debido al estado en el que se encontraba y es que, pese a que la estación televisiva indicó que se trataba de un prolema de salud, varias especulaciones apuntan al consumo de alcohol.

La defensa de Marcela Vacarezza

En este contexto, la esposa de Rafael Araneda se refirió a Cavada durante la última emisión de "Hay que decirlo", donde lamentó las críticas al animador en redes sociales.

"¡Eso es lo que no está bien!", partió diciendo. "No está bien, no está bien, que tú tienes trayectoria, tienes una carrera y de repente por algo", continuó.

Bajo esta línea, la figura de TV afirmó que no está bien "llegar en ese estado, pero hoy en día es... Me pasa con las redes sociales que es como la Inquisición, la hoguera antigua, como dedo para arriba o dedo para abajo; es tirar piedras, es como quemar a alguien. Te cancelan y te pueden dejar sin trabajo con una vergüenza tremenda".

Por su parte, Cecilia Gutiérrez complementó los dichos de Vacarezza, apuntando contra "la política de la cancelación. Ahora te cancelan de todo. Y te puedes dejar sin trabajo. Sin trabajo, sin vida, sin poder salir a la calle porque alguien dijo... Lo de Rafa efectivamente sucedió, porque él salió en cámara así. Pero es tan fácil como que alguien suba un video y diga: Se me pasó para la punta y lo cancela".