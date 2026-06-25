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Tópicos: Magazine | Personajes

Con ironía y cita bíblica: "Cuchillo" Eyzaguirre reacciona con indirecta a formalización de Feito

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El productor de "Sin Filtros" habría aprovechado la ocasión para lanzarse contra el exanimador del programa.

Con ironía y cita bíblica:
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La disputa entre Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre y Gonzalo Feito vuelve a sumar un nuevo capítulo luego de que el primero compartiera un enigmático mensaje en redes sociales tras conocerse la formalización que enfrentará el periodista.

Fue este miércoles que el Ministerio Público solicitó formalizar a Feito por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar tras una denuncia presentada por una expareja, fijándose la audiencia para el próximo 1 de septiembre en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Por su parte, el comunicador aseguró en su programa "Próceres" que "está todo bien" y que enfrentará el proceso para demostrar su inocencia.

La indirecta de "Cuchillo" a Feito

Tras conocerse la compleja situación judicial de Feito, Eyzaguirre compartió un video en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta a su excompañero de CQC, pese a que evitó nombrarlo.

"Ya lo dijo Jesús de Nazaret en las Sagradas Escrituras: 'Serás juzgado por la misma forma en que juzgas y serás medido con la misma vara que mides'", despidiéndose posteriormente con un beso a la cámara.

Cabe recordar que la disputa entre Eyzaguirre y Feito comenzó tras la salida del animador de "Sin Filtros", situación que derivó en acusaciones cruzadas y la filtración de audios en los que el productor del programa de corte político emitía duros comentarios sobre el conductor.

 

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