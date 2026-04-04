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Tópicos: Magazine | Personajes

Constanza Piccoli fue sometida a cirugía por cáncer a la piel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ex "BKN" compartió el proceso tras ser diagnosticada con cáncer de piel y detalló que la cirugía para extirpar el carcinoma basocelular fue exitosa.

Constanza Piccoli fue sometida a cirugía por cáncer a la piel
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Durante esta semana, la actriz e influencer Constanza Piccoli dio a conocer que fue diagnosticada con un cáncer a la piel

Días después, la ex "BKN" dio a conocer en un video de redes sociales que fue sometida a una cirugía para extirpar el carcinoma basocelular, luego de tener una herida en la piel durante casi seis meses.

"Hoy me voy a operar, me voy a sacar mi carcinoma, que es un tumor maligno de la piel. No quiero que me duela, me da miedo que me duela la anestesia", dijo antes de salir de su casa.

Pese a quedar con mareos, Piccoli confirmó que la cirugía fue exitosa y que tiene que cuidarse la cicatriz en el pecho "porque igual con el peso de la pechuga, las cicatrices tienden a estirarse".

Al final del video hizo un llamado a sus seguidores a la prevención del cáncer: "No se olviden de usar bloqueador. No se expongan tanto al sol. Vayan al dermatólogo una vez al año".

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