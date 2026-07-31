Cony Capelli entregó detalles sobre su embarazo: "Ya no podía ocultarlo"
En el programa "Plan Perfecto", la ganadora de "Gran Hermano" reveló cómo fue su reacción al enterarse de la noticia.
En el programa "Plan Perfecto", la ganadora de "Gran Hermano" reveló cómo fue su reacción al enterarse de la noticia.
La bailarina Cony Capelli sorprendió a sus seguidores al revelar que está esperando a su primer hijo.
Tras compartir un emotivo vídeo en Instagram, la joven conversó con el programa "Plan Perfecto" para entregar detalles de sus primeros meses de embarazo.
"Estoy muy feliz y contenta, yo sé esta noticia hace muchísimo más tiempo, pero, como todo en la vida, yo digo que las cosas más lindas de mi vida las he disfrutado en la intimidad", partió diciendo.
Bajo esta línea, la exchica reality explicó que decidió hacer pública la noticia debido a sus ausencias en el programa "Fiebre de Baile": "Había cosas que ya no podría estar ocultando, como unas náuseas durante la competencia, entonces creo que llegó un punto en que dije: 'Creo que es momento de decirle a la producción", comentó.
"Yo no quería contarlo, pero mi ausencia en Fiebre de Baile causó muchos estragos en mis compañeros (...) tuve que hacerlo porque incluso se ponía en duda qué tan grave era, entonces viví una semana media complicada, pero qué lindo que la gente me llegó de amor porque era ese empuje que necesitaba", añadió.
Consultada por el panel, la ganadora de "Gran Hermano" se sinceró sobre los tres primeros meses de gestación, confesando que se ha sentido "pésimo, estoy con muchas náuseas y sueño".
Respecto a cómo ella y su pareja, Sebastián Daroch, se enteraron de que serían padres, la figura televisiva contó: "Fue muy chistoso porque le decía 'mira mis pechugas, me han crecido', pero como los hombres son un poco pavos, me decía 'no, si están iguales".
"Me hago el test, lo pongo en el mueble del baño y le digo que esperemos. Nos escondimos en la pieza para contar los minutos (...) cuando paso, él me dice 'anda a ver tú', yo veo y dio positivo", relató.
Sobre la reacción, Capelli contó: "Me quedó mirando con una cara de incertidumbre en un principio (...) al principio fue un poco chocante para mí porque yo recién estaba entrando a la competencia".
"Ya tengo 30 años, estoy en una buena posición de vida, psicológicamente me siento bien y laboralmente también. A este niño no le va a faltar nada", sentenció.