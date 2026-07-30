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Tópicos: Magazine | Personajes

Cony Capelli confirma que espera a su primer hijo con emotivo vídeo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ganadora de Gran Hermano y Sebastián Daroch, su pareja, se convertirán en padres.

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La bailarina y figura televisiva Cony Capelli sorprendió en redes sociales al anunciar que está a la espera de su primer hijo junto a Sebastián Daroch, su pareja.

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano compartió un emotivo vídeo para dar la noticia, con la descripción: "Un amor que crece y crece en mi vientre". 

En el clip, se puede ver a la exchica reality pasear junto a su perro Bigote y afirmar a Daroch tras la cámara que, junto a la mascota, "somos cuatro". 

Asimismo, la participante de "Fiebre de Baile" aparece mostrando el avance de su embarazo, y el momento en el que le dio la noticia a su madre, Paola Capelli, y a su abuela. Finalmente, se puede ver el mensaje: "Te estamos esperando".

El posteo de Capelli se llenó de mensajes de felicitaciones, incluyendo entre los mensajes a la cantante Princesa Alba, y a la exministra Antonia Orellana. 

Cabe recordar que el rostro de Chilevisión confirmó su relación con Daroch en febrero de este año, publicando imágenes de sus vacaciones en Cancún. 

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