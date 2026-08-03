Cony Capelli reveló complejo diagnóstico que obligó a anunciar su embarazo: "Me puse a llorar"

La bailarina Cony Capelli explicó durante su participación en "Fiebre de Baile" por qué tuvo que revelar su primer embarazo, asegurando que ya no podía mantenerlo en secreto para poder continuar su participación en la competencia y tomar resguardos.

Al ser consultada por la animadora Diana Bolocco sobre su embarazo -tiene tres meses de gestación-, la participante del programa de Chilevisión señaló que "esto lo sé desde hace mucho tiempo, hace dos meses. Ya tengo tres (meses de embarazo) y la verdad es que es de las cosas más lindas que he disfrutado en la vida".

Pese a que le hubiese gustado mantener la noticia en secreto, "hubo cosas que hicieron evidente un poco. En la presentación de la semana pasada, yo literalmente atrás de la maniobra vomité".

"Ya era mucho y le decía a la producción 'tengo una gastritis'", señaló Capelli, pero todo cambió la última semana al detectarle en unos exámenes "algo que estaba mal y que estaba afectando neurológica y cognitivamente al bebé, y ahí fue donde dije que le tengo que avisar a la producción. Fue difícil, el lunes y martes (pasado) fueron dos días muy difíciles que viví con mi pareja, fue un infierno porque el doctor me dijo que no puedes continuar (en el programa de baile)".

Ante ello, la exchica reality reconoció que "me puse a llorar" por dejar sus sueños inconclusos y fue hasta la producción del programa, agradeciendo a las mujeres del equipo por el apoyo y contención. "Me dijeron 'pide otra opinión' y en eso estuve el lunes y martes, y es por eso que me tuve ausentar", declaró.

La ganadora de "Gran Hermano" aclaró que pidió tres opiniones diferentes de distintos profesionales de la salud y "me dijeron que padezco de esta enfermedad que, simplemente, tengo que tratármela, que obviamente tengo que tener cuidado, pero que puedo continuar".

La "pista bendecida" se vio obligada a tomar resguardos ante los embarazos Capelli y Vale Roth, con los coach y bailarines adaptando "sus coreografías a pasos que no tengan riesgos".