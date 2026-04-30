D4vd habría utilizado una motosierra para desmembrar a Celeste Rivas

La fiscalía del condado de Los Ángeles sostiene que el cantante D4vd presuntamente utilizó una motosierra para desmembrar el cuerpo de una adolescente de la que estaba abusando sexualmente, de acuerdo con documentos judiciales presentados este miércoles.

El escrito también asegura que el artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, le amputó dos dedos a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para destruir un tatuaje que lo vinculaba con la joven fallecida, según reportó Los Angeles Times.

El músico se declaró inocente y enfrenta cargos con agravantes por el homicidio y mutilación del cadáver de la menor, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

Este miércoles, la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, presentó un informe de nueve páginas donde detalló las pruebas que planea presentar en el caso. De acuerdo con el documento, Burke habría asesinado a la menor en abril de 2025 luego de que ella lo amenazara con revelar los abusos.

El informe añade que el músico presuntamente ordenó por internet motosierras, bolsas para cadáveres, una piscina inflable y una pala para deshacerse del cuerpo. También se señala que conoció a la víctima cuando ella tenía 11 años y que los abusos habrían comenzado cuando ella tenía 13.

Según la fiscalía, los padres denunciaron la desaparición en febrero de 2024 y detectives contactaron a Burke, quien afirmó haberla visto solo una vez. La menor regresó posteriormente a su hogar, pero volvió a comunicarse con el artista, viajando incluso a distintas ciudades junto a él.

La adolescente fue vista por última vez el 23 de abril de 2025 en una residencia en Hollywood Hills. El Departamento Forense determinó que murió por múltiples heridas penetrantes y clasificó el caso como homicidio. En tanto, la audiencia preliminar fue aplazada al 26 de mayo, aunque podría haber una instancia previa el día 12 del mismo mes.