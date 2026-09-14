Daniel Fuenzalida sorprendió con cambio de look para someterse a popular tratamiento

El animador Daniel Fuenzalida sorprendió con un radical cambio de look y anunció que se someterá a un popular tratamiento estético.

"Nuevo look, limpieza general y a renovar energías desde todos lados comenzando con el pelo", aseguró en sus redes sociales, donde apareció luciendo su nueva "calva".

Según explicó el "ex Huevo" su nuevo aspecto corresponde a las primeras etapas del implante capilar, un procedimiento al que ya se han sumado varios famosos en Chile como Pancho Saavedra, José Miguel Viñuela, José Antonio Neme y Luis Jara, entre otros.