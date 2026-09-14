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Daniel Fuenzalida sorprendió con cambio de look para someterse a popular tratamiento
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Ya son varios los famosos que se han sometido al implante capilar.
Ya son varios los famosos que se han sometido al implante capilar.
El animador Daniel Fuenzalida sorprendió con un radical cambio de look y anunció que se someterá a un popular tratamiento estético.
"Nuevo look, limpieza general y a renovar energías desde todos lados comenzando con el pelo", aseguró en sus redes sociales, donde apareció luciendo su nueva "calva".
Según explicó el "ex Huevo" su nuevo aspecto corresponde a las primeras etapas del implante capilar, un procedimiento al que ya se han sumado varios famosos en Chile como Pancho Saavedra, José Miguel Viñuela, José Antonio Neme y Luis Jara, entre otros.