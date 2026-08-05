Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.9°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Daniela Aránguiz envió dura advertencia a Camila Andrade: "No me llamo Carla Jara"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

A través del programa "Sígueme", la panelista aseguró tener "oídos en todos lados".

Daniela Aránguiz envió dura advertencia a Camila Andrade:
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante la última emisión del programa "Sígueme", Daniela Aránguiz causó sorpresa al enviar una feroz advertencia a Camila Andrade. 

Mientras el espacio farandulero de TV+ abordaba el presente de Francisco Kaminski y su reaparición en televisión, la panelista lanzó un deslenguado mensaje contra la expareja del animador.

"Le voy a mandar un mensaje a Camila Andrade. Lo único que voy a decir es que este canal es muy chiquitito, yo aquí tengo favoritismos y tengo oídos en todos lados", dijo, causando sorpresa en sus compañeros.

Bajo esta línea, la figura televisiva añadió: "Yo soy mucho más antigua en este canal que usted, señorita Camila Andrade. Lo único que le voy a decir, por el momento, es que me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara". 

Consultada por el contexto de la amenaza, la ex de Jorge Valdivia se limitó a decir: "No importa, ella me va a entender, ella sabe porque estoy hablando. Y con eso me basta. La próxima vez te lo digo en persona", cerró. 

Pese a no entregar mayores detalles, se especula que los dichos de Aránguiz surgieron a raíz de la supuesta cercanía que Andrade ha tenido con Cuco Cerda, pareja de la exMekano, con quien comparte en el programa "Noche de Suerte".

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada