Daniela Aránguiz envió dura advertencia a Camila Andrade: "No me llamo Carla Jara"

Durante la última emisión del programa "Sígueme", Daniela Aránguiz causó sorpresa al enviar una feroz advertencia a Camila Andrade.

Mientras el espacio farandulero de TV+ abordaba el presente de Francisco Kaminski y su reaparición en televisión, la panelista lanzó un deslenguado mensaje contra la expareja del animador.

"Le voy a mandar un mensaje a Camila Andrade. Lo único que voy a decir es que este canal es muy chiquitito, yo aquí tengo favoritismos y tengo oídos en todos lados", dijo, causando sorpresa en sus compañeros.

Bajo esta línea, la figura televisiva añadió: "Yo soy mucho más antigua en este canal que usted, señorita Camila Andrade. Lo único que le voy a decir, por el momento, es que me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara".

Consultada por el contexto de la amenaza, la ex de Jorge Valdivia se limitó a decir: "No importa, ella me va a entender, ella sabe porque estoy hablando. Y con eso me basta. La próxima vez te lo digo en persona", cerró.

Pese a no entregar mayores detalles, se especula que los dichos de Aránguiz surgieron a raíz de la supuesta cercanía que Andrade ha tenido con Cuco Cerda, pareja de la exMekano, con quien comparte en el programa "Noche de Suerte".