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Tópicos: Magazine | Personajes

Daniela Aránguiz reveló accidente al grabar "Vértigo Extremo": Me sacaron con ambulancia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Lo aproveché tanto que me fracturé una costilla", reconoció la panelista de farándula.

Daniela Aránguiz reveló accidente al grabar
 CHV / Canal 13

Desde este lunes, "Vértigo Extremo" tendrá a seis famosos sometiéndose a condiciones poco usuales.

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Daniela Aránguiz sorprendió al revelar un accidente que sufrió durante las grabaciones de "Vértigo Extremo", el clásico segmento de "Vértigo" que retornará como un espacio independiente.

La panelista de "Primer Plano" relató su experiencia grabando el tercer episodio del programa, que se realizó en la Academia Politécnica Naval, en Viña del Mar, asegurando en conversación con La Cuarta que "lo aproveché tanto que me fracturé una costilla".

En concreto, la exMekano sufrió un accdiente durante una actividad en la que se fisuró una costilla: "Fue heavy, me tuvieron que sacar con ambulancia y todo".

Pese a ello, reconoció que fueron "tres días súper afortunados. No hay más palabras porque creo que poder estar dentro de una institución que es súper importante, ver lo que realmente la gente se sacrifica para estar acá, cómo nos han recibido con tanto cariño... hemos tenido acceso a muchas cosas que son un privilegio".

"Creo que estar acá dentro es una vez en la vida, así que hay que aprovecharlo al máximo", cerró.

Conducido por Sergio Lagos y Pamela Díaz, "Vértigo Extremo" tendrá a seis famosos sometiéndose a condiciones poco usuales y se emitirá los lunes desde este 19 de octubre.

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