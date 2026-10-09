"Rompe en llanto": Aseguran que Kenita Larraín colapsó al grabar "Vértigo Extremo"

La exmodelo y numeróloga María Eugenia "Kenita" Larraín tuvo un complejo episodio al grabar el primer capítulo de "Vértigo Extremo", el clásico segmento del programa "Vértigo" que retornará como un espacio independiente.

Fue la periodista Fany Mazuela quien aseguró en "Zona de Estrellas" (Zona Latina) que "Kenita estaba demasiado hipersensible, la vieron muy mal anímicamente" el día de las grabaciones que se realizaron en la Vega Central.

Larraín se encuentra en pleno proceso de separación de su esposo, el empresario argentino Sergio Fabián Ader, contra quien presentó una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF), lo cual habría afectado su estado emocional el día de las grabaciones, según la comunicadora.

Larraín durante las grabaciones de "Vértigo Extremo". (Fuente: Captura Zona Latina).

"Estaban en la Vega Central, de repente alguien le dice algo bonito, le lanza un piropo a Eugenia Larraín y ella rompe en llanto, lloró como María Magdalena", relató, dando cuenta que el equipo la contuvo unos minutos "y después retomaron" las grabaciones.

Mazuela indicó que "después estuvo bien, se tranquilizó, pero lo que me dicen es que la vieron muy frágil, muy vulnerable. Efectivamente, a lo mejor no estaba preparada ciento por ciento para volver a exponerse de esa manera".

"Vértigo Extremo", el segmento donde seis famosos se someten a condiciones poco usuales, se emitirá los lunes desde el próximo 19 de octubre.